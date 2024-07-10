Более драматичные месяцы. Орбан озвучил свой прогноз по конфликту на Украине

Орбан счел следующие два месяца проведения СВО самыми драматичными

Attila Volgyi/XinHua
Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Следующие два месяца в зоне спецоперации станут «более драматичными, чем когда-либо». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его процитировала испанская газета El Pais.

Он написал в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля о своих опасениях по поводу украинского кризиса. Орбан подчеркнул в документе, что лидерам Евросоюза следует не ждать США и самим выступить с мирной инициативой.

По мнению венгерского премьера, сейчас есть высокие шансы, что конфликт получится урегулировать дипломатическим путем.

Ранее Орбан рассказал, что президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ожидают начала мирных переговоров уже в этом году. Также он предложил ЕС не надеяться на инициативу со стороны США, так как осенью там будут проходить выборы.

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