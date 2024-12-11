МИД РФ сделал резкое заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ

МИД России осудил атаку на экспертов Секретариата МАГАТЭ, которая произошла 10 декабря в Запорожской области. Заявление опубликовали на сайте дипломатического ведомства.

По данным министерства, накануне украинские военные нанесли два удара — сначала на подконтрольной территории, затем — по российской автомобильной колонне, которая возвращалась с линии боевого соприкосновения.

«С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве призвали союзников Украины прекратить ее поддержку и привлечь виновных к ответственности.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил эту атаку. Он уточнил, что в момент происшествия никто не пострадал.