МИД РФ сделал резкое заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ
МИД России призвал перестать помогать Зеленскому после атаки на экспертов МАГАТЭ
МИД России осудил атаку на экспертов Секретариата МАГАТЭ, которая произошла 10 декабря в Запорожской области. Заявление опубликовали на сайте дипломатического ведомства.
По данным министерства, накануне украинские военные нанесли два удара — сначала на подконтрольной территории, затем — по российской автомобильной колонне, которая возвращалась с линии боевого соприкосновения.
«С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве призвали союзников Украины прекратить ее поддержку и привлечь виновных к ответственности.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил эту атаку. Он уточнил, что в момент происшествия никто не пострадал.