Беспилотник ударил по автомобилю МАГАТЭ у Запорожской АЭС

Беспилотник врезался в служебный автомобиль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказал глава ведомства Рафаэль Гросси в социальной сети Х .

По его словам, это произошло по завершении очередной ротации команды наблюдателей МАГАТЭ. Группа состоит из трех инспекторов агентства, ЗАЭС покинула предыдущая команда наблюдателей, их место заняла уже 26-я миссия инспекторов организации.

Глава МАГАТЭ опубликовал видео с кадрами поврежденного дроном автомобиля. Судя по ним, беспилотник ударил в заднюю часть транспортного средства.

Гросси уточнил, что при атаке никто не пострадал. Он осудил «неприемлемое» нападение на сотрудников МАГАТЭ, работающих над предотвращением ядерной аварии во время вооруженного конфликта.

Ранее на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды. После этого на станции начали ремонт.