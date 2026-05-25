Украине следует вернуться к позициям начала девяностых, чтобы урегулировать конфликт и устранить его первопричины. Об этом РИА «Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он отметил, что добиться всеобъемлющего, справедливого и устойчивого урегулирования можно только с помощью искоренения первопричин конфликта.

«Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость», — подчеркнул дипломат.

Полищук добавил, что российская сторона настаивает на соглашениях, которые были достигли в Анкоридже, а также на принципах, изложенных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что украинское руководство не стремится урегулировать конфликт дипломатическим путем. Вместо этого оно выбрало усиление напряженности при поддержке Североатлантического альянса.