Макрона и Стармера уличили в желании попросить Байдена ударить по России

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попросить еще пока действующего главу Белого дома Джо Байдена разрешить удары ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщила газета Telegraph , ссылаясь на источники в британском правительстве.

По словам авторов материала, Стармер и Макрон попытаются помешать планам победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по сокращению поддержки Украины.

«Британский и французкий лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России», — подчеркнули журналисты.

Один из источников газеты уточнил, что Великобритания планирует максимально использовать время, которое осталось до истечения президентских полномочий у Байдена. При этом Трамп может расценить планы Стармера как попытку навредить его внешней политике. Это может создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления нового президента в должность, уточнили авторы статьи.