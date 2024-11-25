МИД предупредил об отсутствии ограничений на развертывание «Орешника»
Рябков: никаких международных ограничений на развертывание «Орешника» нет
Никаких международных ограничений на развертывание ракет «Орешник» не существует. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, которого процитировало РИА «Новости».
«Никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет», — подчеркнул он.
Выход США из Договора о размещении ракет средней и малой дальности замглавы МИД назвал глубоко ошибочным.
Ранее Рябков рассказал, что президент Владимир Путин своим обращением к россиянам подал Западу несколько сигналов. По его мнению, глава государства хотел предупредить НАТО, что пора остановиться, прекратить провоцировать и эскалировать конфликт.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предположила, что это не последний ультиматум в украинском конфликте.