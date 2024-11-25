Рябков: никаких международных ограничений на развертывание «Орешника» нет

Никаких международных ограничений на развертывание ракет «Орешник» не существует. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет», — подчеркнул он.

Выход США из Договора о размещении ракет средней и малой дальности замглавы МИД назвал глубоко ошибочным.

Ранее Рябков рассказал, что президент Владимир Путин своим обращением к россиянам подал Западу несколько сигналов. По его мнению, глава государства хотел предупредить НАТО, что пора остановиться, прекратить провоцировать и эскалировать конфликт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предположила, что это не последний ультиматум в украинском конфликте.