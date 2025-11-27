МИД потребовал легитимности того, кто подпишет соглашение со стороны Украины
Легитимность того, кто подпишет мирное соглашение со стороны Украины, не должна подвергаться сомнению. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, его слова привело РИА «Новости».
Дипломат указал на необходимость того, чтобы мирные договоренности нельзя было обнулить внутриполитическими разворотами. При этом Россия не видит Европу за столом переговоров, добавил Грушко.
«Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на самом деле на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования», — подчеркнул замглавы МИД.
Ранее издание The Atlantic сообщило, что президент США Дональд Трамп решил сменить подход к урегулированию конфликта на Украине, поскольку линия на ужесточение санкций оказалась недостаточно эффективной.