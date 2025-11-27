Легитимность того, кто подпишет мирное соглашение со стороны Украины, не должна подвергаться сомнению. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, его слова привело РИА «Новости» .

Дипломат указал на необходимость того, чтобы мирные договоренности нельзя было обнулить внутриполитическими разворотами. При этом Россия не видит Европу за столом переговоров, добавил Грушко.

«Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на самом деле на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что президент США Дональд Трамп решил сменить подход к урегулированию конфликта на Украине, поскольку линия на ужесточение санкций оказалась недостаточно эффективной.