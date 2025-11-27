На Западе рассказали об изменении подхода Трампа к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп решил сменить подход к мирному урегулированию украинского конфликта — прежняя линия, основанная на давлении санкциями, показала свою ограниченную эффективность. Об этом The Atlantic написал со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским министр армии США Дэн Дрисколл встретился с европейскими дипломатами в резиденции американского посла.

Один из европейских представителей прямо спросил Дрисколла, почему США резко отказались от курса на давление на Москву санкциями. Ответ, как утверждают источники The Atlantic, сводился к следующему — предыдущие методы не привели к прекращению боевых действий.

Американский и европейский чиновники сообщили, что Дрисколл объяснил смену стратегии тем, что любые дальнейшие задержки будут стоить Украине еще больше жизней и территории, а Трамп хочет опробовать иной путь.

Ранее The New York Times писала, что на встрече в Киеве с представителями европейских стран Дрисколл настаивал на необходимости ускорить работу над мирным соглашением. Как утверждали источники NYT, он ссылался на растущий ракетный потенциал России и опасность затягивания процесса.