МИД опубликовал список из 29 пленных морпехов ВСУ, переданных Украине

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в рамках обмена пленными 17 октября. О публикации заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В списке есть как рядовые, так и офицеры. Его опубликовали в пику обвинениям Украины, заявившей, что Россия якобы отказывается обменивать украинских морпехов.

«Это вранье и неправда. <…> Почему же эта информация скрывается киевским режимом? Большой вопрос», — заявила Захарова.

Украинские пленные не желают возвращаться на Украину, чтобы снова не попасть в ряды ВСУ. Сдавшийся в плен украинский военный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ попросил дать ему российское гражданство.