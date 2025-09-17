МИД обвинил Запад в саботаже договоренностей, достигнутых в Анкоридже

Политика западных стран отрицает курс на урегулирование ситуации на Украине и отвергает договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломата процитировало РИА «Новости» .

«Прошло больше месяца после Анкориджа, и не было ни дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей», — подчеркнул он.

При этом замминистра отметил, что Россия и США постоянно контактируют по разным линиям.

Накануне Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому все-таки придется пойти на сделку, чтобы завершить конфликт.