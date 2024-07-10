МИД обвинил НАТО в эскалации конфликта на Украине

Решения, принятые на проходящем в Вашингтоне саммите Североатлантического альянса, преследуют цель не урегулирования, а эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях дискуссионного клуба «Валдай» .

«Все эти решения <…> направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию», — подчеркнул дипломат.

По его словам, принятые документы ни к чему хорошему не приведут. Поэтому позитивных ожиданий от встречи стран — членов НАТО нет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если альянс возьмет на себя вопросы координации по оказанию военной помощи Украине, это не даст этой стране стопроцентных гарантий успеха.