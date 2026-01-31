В МИД назвали лучшую гарантию безопасности Украины

Лучшей гарантией безопасности Украины станет гарантия безопасности России, о которой никто не говорит на Западе. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Он обратил внимание, что западники говорят о необходимости предоставить только гарантии безопасности Украине.

«Не помню ни одно высказывание за последние месяцы, чтобы хоть кто-то сказал, что частью мирного урегулирования должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому понятно, что гарантией безопасности Украины является твердая гарантия безопасности России», — заявил дипломат.

Грушко добавил, что безопасность Украины будет обеспечена, когда ее территорию перестанут использовать в качестве плацдарма для создания угроз безопасности России.

Ранее в МИД подчеркнули, что Евросоюз является стороной конфликта на Украине и не может выступать в роли наблюдателя в случае урегулирования.