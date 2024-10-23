Наемников в состав украинской армии активно вербуют правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские «Форца нова» и «Каза паунд». Об этом сообщили в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о еженедельных преступлениях Украины. Информация появилась в распоряжении РИА «Новости».
«Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации», — указали в докладе.
Речь идет о немецких организациях «Третий путь» и «Национал-демократическая партия Германии», «Испанская фаланга» и других.
Также наемников в ВСУ вербуют итальянские «Форца нова» и «Каза паунд» и португальские «Арийское братство», «Португал хаммерскинс», «Национальный фронт» и ряд других. Мирошник уточнил, что киевский режим и его западные союзники используют американские и польские частные военные кампании.
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