МИД: наемников ВСУ вербуют компании из разных стран, в том числе ФРГ и Италии

Наемников в состав украинской армии активно вербуют правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские «Форца нова» и «Каза паунд». Об этом сообщили в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о еженедельных преступлениях Украины. Информация появилась в распоряжении РИА «Новости» .

«Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации», — указали в докладе.

Речь идет о немецких организациях «Третий путь» и «Национал-демократическая партия Германии», «Испанская фаланга» и других.

Также наемников в ВСУ вербуют итальянские «Форца нова» и «Каза паунд» и португальские «Арийское братство», «Португал хаммерскинс», «Национальный фронт» и ряд других. Мирошник уточнил, что киевский режим и его западные союзники используют американские и польские частные военные кампании.