Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, переговоры прошли неплохо. Делегации обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения, рассказал Ушаков.

Он добавил, что встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Отдельные команды переговорщиков, представляющих Россию и США, начнут контакты по Украине в свое время, подчеркнул помощник главы государства.

«Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии», — отметил Ушаков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин и Трамп могут провести встречу уже на следующей неделе. Издание не исключило, что саммит лидеров состоится в Саудовской Аравии.