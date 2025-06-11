МИД дал жесткую оценку отказу Киева забирать своих погибших

Отказ украинской стороны забирать тела своих военных показывает их отношение к людям и свидетельствует об их неонацистской расчеловеченной сути. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что они не забирают тела своих собственных воинов, я считаю, что это самое страшное доказательство их неонацистской расчеловеченной сути. <…> Этих людей они не считают за людей. Они не считали их за людей и тогда, когда с ними все это вытворяли, но самое чудовищное, они их не считают за людей тогда, когда они погибли», — сказала она.

Захарова также сообщила о том, что соответствующее решение киевских властей было не просьбой об отсрочке передачи тел или организации этого процесса партиями, а прямым отказом забирать тела военнослужащих. Она сравнила это с обычаями погребения воинов у других народов и добавила, что не знает ни одного этноса, который относился бы к своим военным таким образом, как это сейчас делает Украина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с погибшими украинскими солдатами уже несколько дней стоят на границе.