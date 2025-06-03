МИД Чехии раскритиковал российский меморандум по Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский раскритиковал российский меморандум по урегулированию конфликта на Украине. Он написал об этом в соцсети X .

«Он такой же, как все предыдущие, не будем обманываться. Украина должна сдаться, Запад — уступить», — заявил министр.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин не может придумать ничего нового и что России нельзя доверять.

Накануне Владимир Зеленский назвал идиотами российских переговорщиков за выдвинутую идею временно прекратить огонь на отдельных участках фронта, чтобы обе стороны могли забрать с поля боя тела погибших военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что такие высказывания не способствуют развитию переговорного процесса.