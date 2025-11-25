МИД Британии захотел усадить Россию за стол переговоров
Россия должна сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Такое заявление сделала глава МИД Великобритании Иветт Купер, чьи слова привело The Independent.
Министр выступила на фоне диалога по мирному плану Соединенных Штатов.
«Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров», — сказала дипломат.
Она напомнила о позиции стран Европы, что необходимо обеспечить на Украине прочный мир.
Ранее стало известно, что министр армии США Дэн Дрисколл в Объединенных Арабских Эмиратах начал переговоры с представителями России. Стороны обсуждают мирное соглашение и дальнейшие планы по переговорам.