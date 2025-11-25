МИД Британии захотел усадить Россию за стол переговоров

Россия должна сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Такое заявление сделала глава МИД Великобритании Иветт Купер, чьи слова привело The Independent .

Министр выступила на фоне диалога по мирному плану Соединенных Штатов.

«Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров», — сказала дипломат.

Она напомнила о позиции стран Европы, что необходимо обеспечить на Украине прочный мир.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэн Дрисколл в Объединенных Арабских Эмиратах начал переговоры с представителями России. Стороны обсуждают мирное соглашение и дальнейшие планы по переговорам.