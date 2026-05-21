Межмуниципальный турнир по бильярду среди ветеранов СВО прошел в Мытищах

Межмуниципальные соревнования по бильярду среди участников специальной военной операции прошли в Мытищах. В первом турнире приняли участие ветераны из Мытищ, Королева, Пушкино и Щелкова.

Мытищинский бильярдный клуб «Классик» уже более года на безвозмездной основе приглашает ветеранов спецоперации заниматься этим видом спорта. Со временем сообщество выросло за пределы города.

Идею соревнований предложил глава федерации бильярдного спорта Мытищ Андрей Тягачев, ее поддержали местная администрация и Ассоциация ветеранов специальной военной операции.

Начальник управления физкультуры и спорта Мытищ Дмитрий Герман отметил, что подобные соревнования будут проводить и дальше, а к ним подключатся спортсмены из других городов. Победителей и призеров наградили памятными подарками.

«В округе работает несколько площадок, где ветераны СВО могут заниматься спортом. Бильярдный клуб „Классик“ на улице Мира, 30, в числе самых востребованных», — подчеркивала глава Мытищ Юлия Купецкая.