Международная коалиция подготовит для Украины семь саперных батальонов

Международная коалиция по разминированию на Украине планирует подготовить для армии еще семь саперных батальонов. Об этом в эфире радио LRT заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По ее словам, странам Запада для подготовки потребуется порядка 46 миллионов евро, они уже сформировали финансовый резерв.

«Задачей международной коалиции служат подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов», — подчеркнула глава МО республики.

Коалицию возглавляют Литва и Исландия. Организацию создали после заседания по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате «Рамштайн» в июле 2023 года. Целью структуры является подготовка саперов из числа украинских военных, а также передача Украине техники для разминирования.

Ранее украинские боевики при бегстве из Селидова заминировали колодцы, скважины и жилые дома. Разминирование населенного пункта займет у российских саперов несколько месяцев.