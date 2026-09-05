Меры поддержки участников СВО обсудили в Центре ветеранов Люберец

В Центре ветеранов городского округа Люберцы состоялась встреча главы муниципалитета Владимира Волкова, Героя Российской Федерации, участника специальной военной операции Людмилы Болилой и депутата Государственной Думы Романа Терюшкова с членами Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО. На сегодняшний день отделение объединяет 159 героев и считается одним из самых сильных и активных в Московской области.

Участники отделения ведут масштабную общественную деятельность: проводят «Уроки мужества» в учебных заведениях, оказывают адресную заботу семьям боевых товарищей и регулярно встречаются с молодежью. По инициативе бойцов были запущены регулярные спортивные занятия в центре «Триумф» и организованы посещения бассейна на базе МГАФК для участников СВО и членов их семей.

В Московской области по инициативе губернатора реализуется 77 мер поддержки, которые охватывают самые разные сферы жизни — от образования и коммунальных услуг до здравоохранения и жилищного обеспечения. Так, льготы в детских садах и школах уже предоставлены 2112 детям, компенсация за жилищно-коммунальные услуги оформлена для более чем 810 ветеранов боевых действий, помощь в сфере здравоохранения получили свыше 160 семей участников СВО, а 13 ветеранов благодаря государственной поддержке смогли улучшить свои жилищные условия.

«Диалог получился содержательным, конструктивным. Благодарю Людмилу Вячеславовну и Романа Игоревича за поддержку!» — отметил Владимир Волков.

Для оперативного решения возникающих вопросов участники и ветераны СВО, а также их семьи могут обратиться в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону 8 (498) 732-81-39 или в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (498) 659-89-79. Помощь также доступна в филиале госфонда «Защитники Отечества», Комитете семей воинов Отечества и Центре поддержки участников СВО и их семей по адресу: Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3, а также по горячей линии 8 (909) 640-50-50.