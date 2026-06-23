Меры поддержки участников СВО обсудили в Можайске

На встрече рассмотрели комплекс мер, направленных на помощь защитникам Отечества: медицинскую реабилитацию, трудоустройство, социальную адаптацию и гуманитарную поддержку. Депутат, заместитель председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Владимир Вшивцев отметил важность патриотического воспитания и работы с молодежью. Он подробно рассказал о поддержке бойцов и их семей и подчеркнул, что эта работа является приоритетной. Депутат Мособлдумы Игорь Власов сообщил, что в регионе действует 36 мер поддержки и принято 17 профильных законов, а в 2025 году на эти цели из бюджета выделено 30 миллиардов рублей. Глава округа Денис Мордвинцев отметил: «Поддержка участников СВО и их семей — это не просто программы, а наш общий долг. Спасибо всем, кто внес предложения — вместе сделаем помощь еще более адресной и эффективной».



Особое внимание уделили деятельности общественных организаций. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова доложила о работе с семьями военнослужащих. Отдельной темой стала гуманитарная помощь: с начала СВО можайцы собрали более 500 тонн груза, организованы регулярные конвои и поездки на передовую и в госпитали. Председатель Совета депутатов Василий Овчинников назвал поддержку защитников приоритетом, который остается на повестке дня. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев акцентировал внимание на психологической адаптации бойцов. Такой диалог между властью, общественностью и участниками спецоперации позволяет наметить вектор развития для системной работы.