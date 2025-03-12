Меры поддержки семей участников СВО обсудили на совещании в Мытищах

Подробные разъяснения по льготам и возможностям для самих участников СВО и их семей дали в администрации округа. Помощь и поддержку им окажут на всех уровнях власти.

Важным вопросом оперативного городского совещания в администрации Мытищ стала помощь защитникам Отечества, членам их семей, ветеранам специальной военной операции. Меры поддержки предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Для военнослужащих это сохранение рабочего места, преимущественное право на отпуск, на работу по ранее занимаемой должности, кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога, обучение в вузах на бюджетной основе в пределах квоты.

Для ветеранов СВО предусмотрены: ежемесячная выплата в размере с пакетом социальных услуг, бесплатное протезирование и изготовление ортопедических изделий, получение социальной карты жителя Московской области, компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт в размере 50% от социальной нормы, освобождение от транспортного налога, бюджетное обучение в вузе в пределах квоты, использование отпуска в удобное время, льгота на водном транспорте Подмосковья, получение субсидии на догазификацию индивидуального жилищного строительства на территории Подмосковья, реабилитация в течение 21 дня в Центре «Ясеньки», бесплатное зубопротезирование, выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка.

Семьи участников СВО получат: кредитные каникулы, содействие в поиске работы, консультирование по юридическим вопросам, психологическую помощь, бесплатные социальные услуги на дому, освобождение от уплаты пени за жилищно-коммунальные услуги.

Детей дошкольного и школьного возраста освободят от платы и вне очереди зачислят в детский сад, предоставят бесплатный завтрак и обед в школе, бесплатную продленку, кружки и секции. Обучающимся в колледжах и вузах обеспечат прием на обучение на бюджетной основе в вузы, бесплатный завтрак и обед для студентов очной формы обучения; прием в военные училища, кадетские корпуса.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на региональном портале госуслуг.

Образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья» стартовала в регионе 3 марта. Главная ее цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях. Заявку можно подать на сайте герои-подмосковья.рф или направить по почте: 123592, Абонентский ящик № 89, «Герои Подмосковья». Телефон: 8 (498) 602-00-26.