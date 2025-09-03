Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за слова о гарантиях безопасности Украине

Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency
Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине. Его слова привело  DPA.

Евросоюз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины, подчеркнул Мерц. Он ясно дал понять, что конкретные планы по развертыванию войск на Украине отсутствуют.

«По крайней мере, в Германии», — добавил канцлер.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские правительства работают над «довольно точными планами» по возможной отправке военных контингентов на Украину. По ее словам, бойцов могут перебросить в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта.

