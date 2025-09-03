Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за слова о гарантиях безопасности Украине
Канцлер ФРГ Мерц отверг слова главы ЕК о гарантиях безопасности Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине. Его слова привело DPA.
Евросоюз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины, подчеркнул Мерц. Он ясно дал понять, что конкретные планы по развертыванию войск на Украине отсутствуют.
«По крайней мере, в Германии», — добавил канцлер.
Фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские правительства работают над «довольно точными планами» по возможной отправке военных контингентов на Украину. По ее словам, бойцов могут перебросить в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта.