Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за слова о гарантиях безопасности Украине

Евросоюз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины, подчеркнул Мерц. Он ясно дал понять, что конкретные планы по развертыванию войск на Украине отсутствуют.

«По крайней мере, в Германии», — добавил канцлер.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские правительства работают над «довольно точными планами» по возможной отправке военных контингентов на Украину. По ее словам, бойцов могут перебросить в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта.