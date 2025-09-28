Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель принялась критиковать Россию и президента Владимира Путина, пытаясь избежать обвинений со стороны экс-соратников по ХДС и западных политиков. Об этом в беседе с aif.ru рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

После отставки в 2021 году Меркель сдержанно высказывалась о России. Свои отношения с Путиным называла сложными, отмечая, что они находятся по разные стороны баррикад. Сейчас она в своих интервью и мемуарах периодически поднимает какие-то сюжеты, связанные с российским лидером и не без причины.

«Ее больше волнует вопрос о том, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения. Например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа», — пояснил Соколов.

В частности, она рассказала о встрече с Путиным и его лабрадором Кони, посчитав это за демонстрацию силы. Меркель боится собак. Путин позже отверг ее утверждения.

Не менее интересный момент — заявления Меркель после 2022 года, когда она рассказала об истинной цели Запада при заключении Минских соглашений. Европейцы планировали, что Украина усилится и пополнит вооружение, а не разрешит конфликт.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Меркель на посту канцлера начала разрушать Германию, когда пустила в страну огромное количество мигрантов, проигнорировав мнение избирателей.