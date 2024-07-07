В Тамбовской области сестре погибшего в зоне спецоперации вручили орден Мужества. Во время церемонии мэр Моршанска Алексей Банников заявил женщине, что ее брат отдал жизнь ради моста и набережной. Об этом сообщил «Подъем» .

«Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец отремонтировали, набережная была», — сказал он родственнице бойца СВО, которая в этот момент плакала.

Местным жителям высказывание мэра не понравилось. Они выразили недоумение и спросили, на какие еще жертвы придется пойти ради городского благоустройства. Банникова люди уличили в кощунстве.

Позже глава Моршанска объяснил «Подъему», что его слова передернули и выдернули из контекста. Тех, кто придирался к мэру в соцсетях, Банников сравнил с иудами.

«Как бы кто ни передергивал и ни вырывал из контекста, я всегда говорил и говорю, что ребята наши сражаются, и, увы, погибают за то, чтобы к нам сюда не дошла эта нацистская зараза», — подчеркнул он.

Банников заметил, что привычка переворачивать все с ног на голову более свойственна ЦИПсО — за это платят те, кто хочет окончательно расстроить братские народы.

«Мы, несмотря ни на что, будем жить по правде и развиваться», — заключил мэр Моршанска.