Мэр Сочи назвал атаку ВСУ на город беспрецедентной по длительности

Атака ВСУ на Сочи стала беспрецедентной по длительности, она продолжается уже около суток. Об этом заявил мэр города-курорта Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Он отметил, что дал поручение руководителям муниципальных предприятий и организаций проработать вопрос о временном послаблении трудового режима для сотрудников, воспитывающих детей до 12 лет.

«Где это позволяет производственный процесс, они смогут оставаться с детьми дома до официальной отмены режима атаки», — написал Прошунин.

Ранее стало известно, что обломки украинского дрона рухнули на частный дом в Сочи. Обошлось без пострадавших.