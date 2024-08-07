Мэр Орска извинился перед инвалидом СВО, который полз на прием в администрацию на коленях

Мэр Орска извинился перед инвалидом СВО за отсутствие пандусов в администрации

Временно исполняющий обязанности мэра Орска Артем Воробьев извинился перед инвалидом СВО, которому пришлось карабкаться на коленях, чтобы попасть на прием, все из-за отсутствия пандусов в здании городской администрации. Обращение к бойцу глава города опубликовал в Telegram-канале .

«Вчера случилась очень неприятная ситуация, за которую стыдно мне как руководителю, стыдно мне по-человечески. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Видео с ветераном СВО», — пояснил Воробьев.

Мэр извинился как от себя, так и от имени городской администрации, пообещав сделать кадровые и организационные выводы.

Ветеран обратился в мэрию из-за проблем с жильем: его дом признали непригодным для проживания после паводка, однако он попросил сохранить как жилую постройку, так и земельный участок. Также мужчина сообщил о трудностях с получением удостоверения ветерана.

Ранее сотрудник полиции в Республике Коми избил ветерана спецоперации без ноги. Якобы мужчина «хватал [его] за форменную одежду сотрудника полиции и отталкивал».