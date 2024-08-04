Полицейский избил участника спецоперации без ноги

СК: в Коми проверят сообщение об избиении полицейским участника СВО без ноги

Полицейский якобы избил ветерана спецоперации без ноги. Потасовка произошла в городе Инте в Республике Коми, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным МВД, 14 июля поступило сообщение об избиении мужчиной женщины в одном из домов на улице Морозова. На вызов прибыл правоохранитель, которого пьяный местный житель «хватал за форменную одежду сотрудника полиции и отталкивал».

Полицейскому пришлось применить силу к злоумышленнику, после чего его доставили в отдел. Правоохранители собрали материалы для отправки в следственные органы для принятия процессуального решения.

В одном из местных пабликов сообщили, что полицейский якобы избил участника СВО. По словам очевидцев, мужчину без одной ноги тащили по земле. В региональном управлении СК изданию «Подъем» сообщили, что по данному факту начата проверка.

В июне подросток избил ветерана спецоперации в Казани. Нападавший заставлял военного извиниться на коленях.