Мэр Мариуполя заявил, что на «Азовстали» могут открыть постиндустриальный парк

На заводе «Азовсталь» могут построить постиндустриальный парк. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил мэр освобожденного российскими войсками Мариуполя Олег Моргун.

По его словам, предприятие сильно пострадало, восстанавливать там особо нечего. Кроме того, из-за работы металлургического комбината в украинское время Мариуполь занимал одно из первых мест по онкологическим заболеваниям.

«„Завод Ильича“ построен на розе ветров правильно, он возводился в XIX веке. Тут немного другая ситуация, поэтому какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет», — сказал Моргун.

Он отметил, что сначала завод нужно полностью разминировать. Оттуда до сих пор достают заложенные снаряды. Также тайники с оружием и боеприпасами остались и в самом Мариуполе.

По словам мэра, город расположен вдалеке от зоны боевых действий. Местным жителям обеспечили полную безопасность.