В Мариуполе остались тайники с украинским оружием

Украинские боевики оставили в освобожденном российской армией Мариуполе тайники с оружием и боеприпасами. Силовики до сих пор находят их в промзоне, сообщил РИА «Новости» мэр города Олег Моргун.

«Три года прошло, мы еще выявляем — на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать», — сказал он.

Мариуполь, по словам Моргуна, находится вдалеке от зоны боевых действий. Созданные в ДНР силовые структуры обеспечили безопасность горожан.

Российские военные взяли Мариуполь в апреле 2022 года. Последним оплотом боевиков оставался металлургический комбинат «Азовсталь» с подземными катакомбами и запасами оружия. В январе 2023 года город возглавил Моргун, бывший начальник администрации Новоазовского района.