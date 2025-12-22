Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударах ВСУ по подстанции «Луч»

Подстанция «Луч» в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале .

По его словам, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. Подстанция «Луч» является ключевым элементом системы жизнеобеспечения города. Зафиксировано несколько атак с применением беспилотников и артиллерии, при этом сохраняется угроза повторных ударов. Власти призвали жителей не находиться на улицах и открытых пространствах и оставаться в укрытиях.

Позднее Пухов уточнил, что в результате обстрела пострадал мирный житель — мужчина 1948 года рождения. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

В прошлом месяце ВСУ нанесли удар по центру Энергодара.