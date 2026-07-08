Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в Лобне

Артем посвятил свою жизнь служению людям: сначала работал в пожарно-спасательной части МЧС, затем ушел в зону специальной военной операции. Верный присяге, он отдал жизнь, защищая страну и ее будущее.

Инициатором установки доски стал генеральный директор «Дирекции Московского транспортного узла» Амир Сафин, где работает мама Артема Ольга Васильевна. Узнав ее историю, он не смог остаться в стороне.

Глава округа Анна Кротова приняла участие в церемонии и поблагодарила Амира Сафина за неравнодушие и сохранение памяти о военнослужащем. Она подчеркнула, что город должен знать и помнить своих героев.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.