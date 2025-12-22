Мемориальную доску в память о бойце СВО открыли в селе Орудьево в Дмитрове

На здании школы в селе Орудьево Дмитровского муниципального округа установили мемориальную табличку в честь выпускника этого учебного заведения, старшего прапорщика Александра Шепелева, погибшего в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания. Собравшиеся почтили память защитника минутой молчания и возложили к доске цветы.

Александр Шепелев родился в селе Орудьево в семье военного. В октябре 2022 года добровольцем он отправился на фронт в зону спецоперации. Попав под вражеский обстрел 30 октября того же года, защитник геройски погиб. Его посмертно наградили орденом Мужества.

На церемонии открытия памятной доски в честь Александра Шепелева собрались глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, вдова героя Евгения Шепелева, депутат Московской областной думы Марина Шевченко, настоятель Покровского храма села Орудьево иерей Дионисий Лысиков, а также кадеты, учащиеся и педагоги школы.

«Сегодня мы склоняем головы в память об Александре Шепелеве. Он очень любил жизнь, но по зову сердца отправился на специальную военную операцию и героически погиб, защищая всех нас и Родину. Имя и подвиг Александра навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах», — произнес руководитель муниципалитета.

Михаилу Шувалову и Евгении Шепелевой предоставили почетное право открыть мемориальную доску.

«Александр для всех нас — герой! Он был мужественным, смелым человеком, настоящим патриотом. Мы гордимся, что он учился в нашей школе», — поделились старшеклассники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.