Мемориальную доску в честь участников СВО открыли в поселке Поведники в Мытищах

В поселке Поведники состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски, посвященной памяти соотечественников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Жители и гости поселка собрались у храма святых Новомучеников, где была установлена памятная доска с выгравированными именами пяти местных жителей, чтобы сохранить их память.

Идея установки мемориала принадлежит народной дружине городского округа Мытищи имени Колпакова и волонтерам группы «Оберег», которые получили поддержку от местных жителей и настоятеля храма. Финансирование памятного знака осуществлялось за счет средств, собранных жителями.

Особенно символично, что доска была открыта в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку сегодня наши защитники, как и тогда, стоят на страже интересов Родины и ее безопасности.