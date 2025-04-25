Мемориальную доску в честь участника СВО Михаила Хомякова открыли в Мытищах

Члены семьи, сослуживцы и представители администрации Мытищ почтили память инспектора по розыску отдела уголовного розыска России «Мытищинское», капитана полиции в отставке, участника специальной военной операции Михаила Хомякова. В честь защитника на здании участкового пункта полиции на Новомытищинском проспекте установили памятную доску.

В торжественной церемонии открытия мемориальной таблички в память о бойце приняли участие представители администрации округа, начальник Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Николай Жуков, председатель Советов ветеранов Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Юрий Жигулин, а также дочь Михаила Дарья, его сослуживцы, юнармейцы и ветераны.

Михаил Хомяков 20 лет прослужил в должности участкового уполномоченного второго отдела полиции Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское». Его наградили медалями МВД «За отличие в службе» III, II, I степеней. Второго октября 2023 года Михаил уволился со службы по выслуге лет. Уйдя на пенсию, он твердо решил отправиться добровольцем на фронт в зону специальной военной операции.

Михаил Хомяков погиб 14 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания. Указом Президента Российской Федерации героя наградили орденом Мужества посмертно.