Мемориальную доску в честь участника СВО Артема Щукина открыли в Подольске

На фасаде дома № 14 на бульваре 65-летия Победы в Подольске установили мемориальную табличку в честь бойца специальной военной операции, Героя России Артема Щукина. Почтить память защитника собрались представители администрации округа, ветераны СВО, муниципальные депутаты, юнармейцы, родственники и друзья.

В мероприятии приняли участие также председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков. Глава Подольска Григорий Артамонов открыл памятную доску на фасаде дома, где с 2012 по 2023 год жил Герой России Артем Щукин.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего мужчины, настоящего защитника Отечества, Героя. На примере Артема Щукина мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. Его подвиг и преданность Отечеству навсегда останутся в наших сердцах», — сказал руководитель муниципалитета.

Артем Щукин был одним из лучших выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Он служил в элитной 45-й бригаде спецназначения Воздушно-десантных войск в особом отряде. Герой получил смертельное ранение 10 декабря 2023 года во время штурма населенного пункта Крынки Херсонской области. Защитник до последнего прикрывал своих боевых товарищей. Его посмертно наградили орденом Мужества и присвоили звание Героя России.