Мемориальную доску в честь героя СВО Константина Попова открыли в Подольске

Память о разведчике, участнике спецоперации и выпускнике увековечили в школе № 12 в Подольске. Торжественное открытие мемориальной доски состоялось накануне.

Константин Попов отправился служить в отряде «Шторм» в зону СВО в 2022 году. Мужчина погиб при выполнении воинского долга во время взятия опорного пункта в Сватово. Его наградили орденом Мужества посмертно.

В церемонии поучаствовали родственники и друзья героя, представители администрации, военнослужащие, педагоги и школьники. Также со словами благодарности к семье героя обратился заместитель главы Подольска Вадим Буров и почетный гражданин муниципалитета, участник СВО Игорь Науменков.

Собравшиеся почтили память Константина минутой молчания, а также возложили цветы к мемориальной доске.

Ранее мы рассказывали о том, что кадеты из Подольска отправят участникам СВО рисунки ко Дню защитника Отечества.