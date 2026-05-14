Мемориальную доску герою СВО открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь участника специальной военной операции Алексея Грачева. Памятный знак установлен на фасаде дома № 2 по улице Калараш, где жил герой.

Алексей Грачев родился на Урале, но с 1993 года Люберцы стали для него родным домом. Здесь он вырос, завел верных друзей, заслужил уважение соседей и знакомых.

В сентябре 2022 года Алексей отправился защищать Родину. За время службы он получил три ранения, однако после каждого лечения и реабилитации вновь возвращался в строй, оставаясь верным воинскому долгу до самого конца.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил: «Жизнь нашего земляка трагически оборвалась при выполнении боевой задачи в январе 2024 года на территории ДНР. Указом президента он награжден орденом Мужества посмертно. Это невосполнимая утрата для родных и для каждого из нас. Мы помним. И эту память передадим нашим детям».

Право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям героя.