Мемориальную доску герою СВО Ивану Рябову открыли в Люберцах

Инициатором увековечивания памяти героя выступило руководство «Люберецкого водоканала». На этом предприятии Иван проработал 15 лет, пройдя путь от слесаря-ремонтника до бригадира.

На открытие мемориальной доски, расположенной на здании «Люберецкого водоканала», пришли родные, друзья и коллеги Ивана Рябова.

Когда началась специальная военная операция, Рябов, не дожидаясь повестки, отправился в военный комиссариат. Опыт был — срочную службу Иван проходил в спецназе внутренних войск. Младший сержант Рябов служил в мотострелковой роте. Добросовестно выполнял боевые задания. За это в феврале 2023 года Иван даже был отмечен грамотой командира. Ее бойцу вручили в Луганской Народной Республике.

«Это был человек, который не боялся не физического труда, не боялся подставить плечо своему другу, коллеге, не прятался за спины других», — подчеркнул глава Люберец Владимир Волков.

Иван Рябов погиб 13 мая 2023 года при выполнении боевого задания в населенном пункте Новоселовское в ЛНР. Их отряд попал под артиллерийский обстрел.