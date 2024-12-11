Мемориальную доску герою СВО Ивану Рябову открыли в Люберцах
Инициатором увековечивания памяти героя выступило руководство «Люберецкого водоканала». На этом предприятии Иван проработал 15 лет, пройдя путь от слесаря-ремонтника до бригадира.
На открытие мемориальной доски, расположенной на здании «Люберецкого водоканала», пришли родные, друзья и коллеги Ивана Рябова.
Когда началась специальная военная операция, Рябов, не дожидаясь повестки, отправился в военный комиссариат. Опыт был — срочную службу Иван проходил в спецназе внутренних войск. Младший сержант Рябов служил в мотострелковой роте. Добросовестно выполнял боевые задания. За это в феврале 2023 года Иван даже был отмечен грамотой командира. Ее бойцу вручили в Луганской Народной Республике.
«Это был человек, который не боялся не физического труда, не боялся подставить плечо своему другу, коллеге, не прятался за спины других», — подчеркнул глава Люберец Владимир Волков.
Иван Рябов погиб 13 мая 2023 года при выполнении боевого задания в населенном пункте Новоселовское в ЛНР. Их отряд попал под артиллерийский обстрел.
«Я был позади него, видел, как все это произошло. Как минометный снаряд прилетел и попал прямо в командира и в Ивана. Враг так же и продолжал нас убивать. Перед смертью Иван успел прокричать, уже падая: „Парни, уходите!“» — поделился воспоминаниями о герое его сослуживец Михаил Каталин.
Участники митинга почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.
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