Мемориальную доску герою СВО Евгению Лютову открыли в Люберцах

С инициативой увековечить память участника спецоперации выступила его сестра Оксана. Обращение с соответствующей просьбой она отправила главе городского округа Владимиру Волкову.

Евгений Лютов участвовал в боевых действиях с самого начала специальной военной операции, был командиром взвода в добровольческом формировании «Барс-13», а после продолжил служить на должности командира отделения — старшего оператора 1-го парашютно-десантного батальона ПТУР в Министерстве обороны РФ.

Евгений героически погиб 2 декабря 2023 года, прикрыв собой товарища, при выполнении боевой задачи в Артемовске на территории Донецкой Народной Республики. Он похоронен на Токаревском кладбище. Посмертно Евгений Лютов был удостоен ордена Мужества. Ранее был также награжден нагрудным знаком «Доброволец Донбасса» и Царьградским крестом III степени.