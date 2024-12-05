Мемориальную доску герою СВО Евгению Лютову открыли в Люберцах
С инициативой увековечить память участника спецоперации выступила его сестра Оксана. Обращение с соответствующей просьбой она отправила главе городского округа Владимиру Волкову.
Евгений Лютов участвовал в боевых действиях с самого начала специальной военной операции, был командиром взвода в добровольческом формировании «Барс-13», а после продолжил служить на должности командира отделения — старшего оператора 1-го парашютно-десантного батальона ПТУР в Министерстве обороны РФ.
Евгений героически погиб 2 декабря 2023 года, прикрыв собой товарища, при выполнении боевой задачи в Артемовске на территории Донецкой Народной Республики. Он похоронен на Токаревском кладбище. Посмертно Евгений Лютов был удостоен ордена Мужества. Ранее был также награжден нагрудным знаком «Доброволец Донбасса» и Царьградским крестом III степени.
В церемонии открытия памятной доски участвовали Оксана Лютова, представители фонда «Защитники Отечества», глава городского округа Владимир Волков, депутат Госдумы Роман Терюшков, друзья и сослуживцы Евгения, соседи.
«Память люберчан, память земляков, всегда будет в наших сердцах. Мы всегда будем помнить каждого героя, который ушел с территории нашего городского округа, тех, которые находятся с нами, и тех, которые увековечены», — сказал Владимир Волков.
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