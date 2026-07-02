Мемориальную доску героям СВО открыли на кладбище в округе Пушкинский

На кладбище в деревне Алешино городского округа Пушкинский 1 июля открыли мемориальную доску в честь павших героев специальной военной операции. Открытие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий.

Инициатором проекта выступило окружное отделение Ассоциации ветеранов СВО при поддержке администрации округа и Совета депутатов.

Кладбище в Алешино является одним из центральных мест захоронения участников СВО в округе. На церемонию собрались родственники бойцов, их сослуживцы, представители администрации и депутатского корпуса, члены и сторонники «Единой России», духовенство, активисты общественных и ветеранских организаций.

На мемориальной доске нет дат и имен, но есть строки: «Ваша отвага — наша гордость. Ваш подвиг — наша память».

«Мы склоняем голову перед павшими бойцами. Благодаря их подвигу мы укрепляем позиции и искренне верим, что Россия победит. Вечная память героям», — сказала победитель предварительного голосования «Единой России» Инна Орлова.