Мемориальную доску бойцу СВО открыли в Люберцах

Мама погибшего Наталья Грачева и отчим Евгений Весюля рассказали, что Алексей был их солнышком. Он ушел на фронт, потому что с детства был патриотом, защищал Родину, прошел срочную службу в Дагестане и в Чечне.

Глава округа Владимир Волков выразил соболезнования семье и отметил мужество Алексея Грачева. Алексей Грачев учился в гимназии № 44, проходил срочную службу, после армии работал в строительных организациях Москвы. В рамках частичной мобилизации был призван военным комиссариатом Люберец. В январе 2024 года его не стало.

Родные вспоминают, что он сказал: «Я не могу остаться… даже после ранения». Он порвал бронь, потому что его ребята там. Алексей был командиром штурмового отряда. За время службы получил три ранения, но каждый раз возвращался к выполнению боевых задач. 24 января 2024 года он погиб при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Водяное.

Дядя Алексея Вячеслав Алифанов сказал, что эта памятная доска будет напоминать о его подвиге и о том, какой ценой достается мир, чтобы у нас было светлое будущее.