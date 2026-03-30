Мемориальную доску бойцу СВО Александру Безручкину открыли в Балашихе

В Балашихе на фасаде дома № 2 по улице Калинина 30 марта открыли мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Александра Безручкина. Мероприятие приурочили ко дню его рождения.

На церемонии присутствовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, советник главы округа Наталья Махонина, Герой России и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также близкие и родные Александра.

«Сегодня мы вспоминаем Александра Безручкина и говорим спасибо всем нашим героям. Он погиб, выполняя свой долг. Его мужество, стойкость и готовность служить делу — пример для всех нас. Мы никогда не забудем его. Вечная слава и вечная память», — отметил Михаил Объедков.

Александр Безручкин родился в 1971 году в семье военного. В 2022 году он принял решение стать добровольцем и отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Мой супруг был офицером. В запасе он пробыл 25 лет, и Родина снова призвала его на службу. Он пошел защищать нас, такие же семьи, чтобы все жили в мире. Мы с дочками поддержали его решение и гордимся папой», — поделилась воспоминаниями супруга Александра Эльвира.

Александр Безручкин погиб в феврале 2025 года в Луганске, и был посмертно награжден орденом Мужества.