В Херсонской области разрушили надгробие на могиле участника карательной операции против Донбасса и националиста Виталия Чуприны на мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Жители села Костогрызово Херсонской области писали обращение в местную администрацию с просьбой перезахоронить тело националиста, однако памятник ему продолжал стоять. После этого неизвестные разломали надгробие могилы Чуприны.

Администрация Алешкинского муниципального округа ситуацию с захоронением никак не прокомментировала.

Чуприна был уроженцем Костогрызова и принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ в звании сержанта, когда киевский режим отправил в регион войска для подавления несогласных с государственным переворотом. В 2016 году боевика ликвидировали в ЛНР.

Ранее положение ВСУ около Купянска охарактеризовали фразой «куча трупов».