Мелитополь и шесть округов Запорожья лишились света после атаки ВСУ

Мелитополь, часть Энергодара и шесть округов Запорожья остались без электроэнергии в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

От обстрелов пострадала система электроснабжения в Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском и Приморском муниципальных округах. Ее восстановление продолжается.

«Подключение абонентов ведется в непрерывном режиме», — подчеркнул Балицкий.

Глава региона попросил жителей оставшихся без света районов проявить терпение, поскольку специалисты стараются работать максимально оперативно.

Ранее стало известно, что женщина в Мелитополе пострадала из-за атаки украинских боевиков. Осколки дрона разбили окна одной из квартир, и осколки задели лицо местной жительницы. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.