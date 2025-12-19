Меликов рассказал о военном, обратившемся к Путину со словами «Привет, брат»
Телефонным собеседником президента России Владимира Путина, обратившимся к нему словами «привет, брат» был командир шестой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Герой России Ярамир Темирханов. Личность офицера раскрыл глава Дагестана Сергей Меликов.
Он подчеркнул, что рассказ главы государства во время «Итогов года» стал еще одним доказательством важности братства военнослужащих, которые сражаются в зоне спецоперации вне зависимости от национальности и вероисповедания.
«Как правильно отметил президент, самое главное — у нас общие ценности. В условиях СВО и санкционного давления, когда враги пытаются расколоть наше общество, особенно важно напоминать себе: сила России — в единстве», — подчеркнул Меликов.
Путин во время программы «Итоги года» рассказал, что после докладов о ситуации в районе Северска один из командиров пожаловался, что чувствует себя неловко из-за того, что его товарищ находится на передовой.
Путин заявил, что предложил связаться с офицером и сам дозвонился до него по военной связи. В качестве приветствия глава государства услышал слова «привет, брат!».
Российский лидер отметил, что эта фраза стоит очень многого, потому что именно в ней проявилось единство народов всей страны.