Меликов рассказал о военном, обратившемся к Путину со словами «Привет, брат»

Телефонным собеседником президента России Владимира Путина, обратившимся к нему словами «привет, брат» был командир шестой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Герой России Ярамир Темирханов. Личность офицера раскрыл глава Дагестана Сергей Меликов .

Он подчеркнул, что рассказ главы государства во время «Итогов года» стал еще одним доказательством важности братства военнослужащих, которые сражаются в зоне спецоперации вне зависимости от национальности и вероисповедания.

«Как правильно отметил президент, самое главное — у нас общие ценности. В условиях СВО и санкционного давления, когда враги пытаются расколоть наше общество, особенно важно напоминать себе: сила России — в единстве», — подчеркнул Меликов.

Путин во время программы «Итоги года» рассказал, что после докладов о ситуации в районе Северска один из командиров пожаловался, что чувствует себя неловко из-за того, что его товарищ находится на передовой.

Путин заявил, что предложил связаться с офицером и сам дозвонился до него по военной связи. В качестве приветствия глава государства услышал слова «привет, брат!».

Российский лидер отметил, что эта фраза стоит очень многого, потому что именно в ней проявилось единство народов всей страны.