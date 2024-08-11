Меладзе призвали продать свою виллу в Крыму и отдать деньги на нужды СВО

Shot: виллу Меладзе в Крыму потребовали отдать под санаторий для участников СВО

Братьев Константина и Валерия Меладзе призвали оказать поддержку российским военным. Так они смогут восстановить репутацию в обществе, об этом Telegram-каналу Shot заявил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Общественники призвали продюсера продать виллу в Крыму, а вырученные деньги отправить на нужды бойцов спецоперации или сделать из нее военный санаторий.

Резяпов отметил, что такая благотворительность помогла бы Валерию Меладзе вернуться на российскую сцену.

Он подчеркнул, что сейчас помощь будет особенно актуальной, поскольку Курскую область атакуют ВСУ.

«Движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку», — добавил он.

Месяц назад «Ветераны России» уже предлагали Валерию Меладзе продать свою виллу в Испании и передать полученные деньги военным. Так он может доказать, что действительно открестился от ВСУ, отметили они.