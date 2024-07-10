Меладзе предложили делом доказать патриотизм

Недавно сменившему позицию по поводу проходящей на Украине спецоперации певцу Валерию Меладзе предложили доказать делом свой патриотизм. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, участники движения «Ветераны России», узнав о желании артиста вернуться в Россию, пригласили его поучаствовать в гуманитарных акциях в зоне СВО. Например, Меладзе может продать свою виллу в Испании, а вырученные деньги передать российским бойцам, которые выполняют задачи на фронте.

Руководитель «Ветеранов» Ильдар Резяпов заявил, что участие в гуманитарных мероприятиях без лишних слов покажет, что Меладзе действительно открестился от ВСУ.

Недавно Меладзе приезжал в Москву к родственникам и рассказал им о своем намерении вернуться в РФ. Артист объяснил близким, что не поддерживал Украину, это провокаторы вынудили его произнести фразу «героям слава» в Дубае.