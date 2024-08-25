Мексиканский наемник ВСУ Мендоза умер после попадания артиллерийского снаряда

Мексиканский наемник, воевавший на стороне Украины, умер после попадания артиллерийского снаряда по нему. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в авторском Telegram-канале .

«Боевик Карлос Мендоза приехал на Украину в июле, а спустя месяц был убит точным попаданием артиллерийского снаряда», — написали в публикации канала.

Ранее стало известно, что наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили российские войска в Курской области около населенного пункта Русская Конопелька. Также ВС РФ ликвидировали группу украинских боевиков. Противник с помощью бронированной техники попытался зайти в село, однако военные России отразили вражескую атаку.