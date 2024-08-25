Мексиканский наемник ВСУ Мендоза умер после попадания артиллерийского снаряда

Фото: Freepik

Мексиканский наемник, воевавший на стороне Украины, умер после попадания артиллерийского снаряда по нему. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в авторском Telegram-канале.

«Боевик Карлос Мендоза приехал на Украину в июле, а спустя месяц был убит точным попаданием артиллерийского снаряда», — написали в публикации канала.

Ранее стало известно, что наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили российские войска в Курской области около населенного пункта Русская Конопелька. Также ВС РФ ликвидировали группу украинских боевиков. Противник с помощью бронированной техники попытался зайти в село, однако военные России отразили вражескую атаку.

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте