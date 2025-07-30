Часть добровольцев из Мексики отправлялись на Украину с целью получить знания об FPV- дронах, чтобы в дальнейшем передать навыки криминальным авторитетам. Об этом СБУ предупредили мексиканские спецслужбы, сообщило французское издание Intelligence Online .

Центр национальной разведки Мексики (CNI) передал информацию украинской Службе безопасности летом 2024 года. В ней указано, что некоторые добровольцы из Мексики вступали в «Интернациональный легион», чтобы получить продвинутые знания по эксплуатации FPV-дронов.

СБУ проверила мексиканских и колумбийских наемников и выявила, что многие иностранцы сознательно и целенаправленно стремятся пройти обучение пилотированию дронов. Их цель — продать полученные знания криминальным группировкам на родине.

Польские и южнокорейские наемники придумали новую схему, как получить денежное довольствие и не ехать на линию фронта. Они проходят обучение на полигонах и в тылу, а потом разрывают контракты с ВСУ.